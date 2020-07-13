отмечает «Интерфакс».Компания «Ренейссанс Хэви Индастриз» является главным подрядчиком на строительстве газоперерабатывающего завода Амурский. В профессиональной сфере у компании сложилась хорошая репутация. В числе заказчиков компании значатся такие гиганты как Шелл, Эксон Мобил, РАО, Лукойл, Еврохим и многие другие. Своей репутацией международный застройщик дорожит так же, как и все крупные компании,
Тем удивительнее инцидент, который произошел 13 июля на стройке Амурского ГПЗ. Рабочие - строители компании обвинили «Ренейссанс Хэви Индастриз» в систематической невыплате дополнительной части заработной платы. Триста рабочих устроили беспорядки на объекте, в результате которых пострадали несколько офисных и хозяйственных помещений. Разрешить ситуацию удалось после привлечения сотрудников ОМОН.
В пресс службе заказчика строительства Амурского ГПЗ сразу пояснили, что задолженностей перед «Ренейссанс Хэви Индастриз» у них нет, а все транзакции, которые предусмотрены контрактом, осуществляются строго в оговоренные сроки.
По факту инцидента региональной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст 213 УК РФ. В ведомстве так сообщили о намерении разобраться во всех тонкостях трудовых отношений между «Ренейссанс Хэви Индастриз» и ее рабочими.
В настоящее время ведутся переговоры с инициативной группой рабочих по поводу урегулирования всех разногласий. Строительство Амурского ГПЗ продолжается в штатном режиме.
ГПЗ Амурский стал центром волнения рабочих, работа восстановлена
По факту инцидента региональной прокуратурой было возбуждено уголовное дело.