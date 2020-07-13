Но работать они будут с 50-процентной загрузкой

Как отметила председатель регионального комитета образования и науки Наталья Пархоменко, работа детских садов будет организована строго с соблюдением противоэпидемических мероприятий. По всем вопросам можно обращаться в областной и городской комитеты образования и науки по телефонам горячих линий: 8 (4712) 70-14-59, 8 (4712) 70-29-39. Линии работают по будням с 9 утра до 6 вечера.

Чтобы привести ребенка в детский сад, родителям необходимо взять в своей районной поликлинике стандартную справку, тест на COVID-19 ребенку сдавать не надо.





Всего в регионе 267 дошкольных учреждений, общее количество воспитанников в них – около 43 тысяч

Сегодня в Курской области откроются все детские сады. Об этом куряне давно просили губернатора. Правда, принять сады смогут только половину ребятишек - будут работать с 50% - загрузкой. Полностью дошкольные учреждения откроют только на третьем этапе ослабления ограничений.