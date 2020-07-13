Сегодня в Курской области откроются все детские сады

Как отметила председатель регионального комитета образования и науки Наталья Пархоменко, работа детских садов будет организована строго с соблюдением противоэпидемических мероприятий. По всем вопросам можно обращаться в областной и городской комитеты образования и науки по телефонам горячих линий: 8 (4712) 70-14-59, 8 (4712) 70-29-39. Линии работают по будням с 9 утра до 6 вечера.
Чтобы привести ребенка в детский сад, родителям необходимо взять в своей районной поликлинике стандартную справку, тест на COVID-19 ребенку сдавать не надо.
Всего в регионе 267 дошкольных учреждений, общее количество воспитанников в них – около 43 тысяч