Поднять историю из руин вызвался девелопер

сообщает Radiorus.ru.В этом дворце августейшая особа останавливалась во время своих поездок из Москвы в Петербург и обратно,
На сегодняшний день здание дворца находится в удручающем состоянии, но, несмотря на это, в нем располагается амбулаторное отделение Городенской больницы. Дом престарелых, который занимал здание дворца до медиков, перевезли, когда признали объект не удовлетворяющим условиям проживания пожилых людей.
Екатерина Корнева, глава администрации Городенского сельского поселения неоднократно обращалась с просьбой о помощи в восстановлении здания кВ администрацию Конаковского района. Но, ни сотрудники администрации, ни ее глава Олег Лобановский, не предприняли достаточных мер для восстановления исторического памятника местного значения.
Шанс на вторую жизнь Путевой дворец получил, когда в ООО «Ритейл» решили включить реставрацию дворца в план инфраструктурных преобразований связанных со строительством КП «Екатериновка». Согласно этому плану начато строительство комплекса набережной реки Волги. Главным элементом набережной станет речной маяк. Сооружение само по себе редкое для России. За счет этого он станет точкой притяжения туристов в Городню. Поселению есть чем еще похвастать перед туристами. Здесь находится самая старая церковь в Тверской области, постройка которой датирована четырнадцатым веком. Любители исторических реконструкций проводят в поселке ежегодный фестиваль «Русская земля». Да и местный санаторий «Игуменка» пользуется стабильным спросом.
В восстановленном Путевом дворце планируется организовать постоянную экспозицию, посвященную путешествиям царственных особ во времена Екатерины.
Уже проведены несколько рабочих встреч по восстановлению Путевого дворца, в которых принимали участие представители министерства имущественных и земельных отношений Тверской области, администрации Конаковского района, администрации Городенского сельского поселения и представители девелопера ООО «Ритейл».
Осуществлению достигнутых договоренностей помешала пандемия коронавируса, после окончания которой деятельность, направленная на начало восстановления Путевого дворца Екатерины II, будет возобновлена. Представители застройщика так же выразили готовность оказать полномасштабную поддержку медикам во время переезда их в новое здание больницы, которое администрация поселения уже пообещала им выделить.
Поднять историю из руин вызвался девелопер
Застройщик коттеджного поселка «Екатериновка», который располагается в Городне Конаковского района Тверской области, ООО «Ритейл» вызвался восстановить Путевой дворец императрицы Екатерины Великой.