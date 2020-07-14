На новые ливневки у Центрального рынка Курска потратят почти 10 миллионов

По словам первого заместителя главы администрации города Николая Цыбина, специалисты обследовали все территории, граничащие с улицами Большевиков, Верхняя Луговая, Дзержинского и Карла Либкнехта. Составили и уточнили схемы действующей ливневой канализации.
Расчетное количество воды, поступающее на площадь возле Центрального рынка при 25-ти минутном ливне составляет около 3000 м3. С таким объемом нынешняя ливневка не справляется. Для интенсивного сброса воды необходимо проложить открытым способом две нитки стального трубопровода диаметром 1200 мм. Прокладку труб планируется производить небольшими участками с одновременной засыпкой траншеи песком, щебнем и асфальтированием.
ФОТО - ВК «КУРСКИЙ БОМОНД»