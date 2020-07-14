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На новые ливневки у Центрального рынка Курска потратят почти 10 миллионов

К работам планируется приступить в этом году

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На новые ливневки у Центрального рынка Курска, по улице Верхняя Луговая потратят почти 10 млн рублей. Это ориентировочная стоимость, и, вероятно, она может измениться. Между тем  все необходимые документы уже подготовлены, к работам планируется приступить в этом году, рассказали в мэрии.

По словам первого заместителя главы администрации города Николая Цыбина, специалисты обследовали все территории, граничащие с улицами Большевиков, Верхняя Луговая, Дзержинского и Карла Либкнехта. Составили и уточнили схемы действующей ливневой канализации.

Расчетное количество воды, поступающее на площадь возле Центрального рынка при 25-ти минутном ливне составляет около 3000 м3. С таким объемом нынешняя ливневка не справляется. Для интенсивного сброса воды необходимо проложить открытым способом две нитки стального трубопровода диаметром 1200 мм. Прокладку труб планируется производить небольшими участками с одновременной засыпкой траншеи песком, щебнем и асфальтированием.




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