Курская пенсионерка трижды стала жертвой виртуальных мошенников

Вскоре по скайпу с ней связались неизвестные, представившиеся работниками биржевой платформы. Ожидая быстрой и большой прибыли, пожилая женщина неоднократно переводила деньги аферистам. За несколько месяцев она «инвестировала в дело» четверть миллиона рублей. Не дождавшись обещанных доходов от брокеров, пенсионерка, попыталась вернуть свои деньги.
Она нашла в Интернете другую фирму, предлагавшую услуги по возврату денежных средств, инвестированных в брокерские конторы, связалась со специалистами и попросила помощи. Юристы согласились и потребовали 65 тысяч рублей на различные расходы. Горожанка перевела эту сумму, но вскоре поняла, что ее снова обманули, так как специалисты перестали выходить на связь.
В полиции курянка призналась, что ранее уже принимала участие в электронных торгах и также отдала аферистам около 180 тысяч рублей. Но прошлый опыт ничему её не научил.
Сейчас правоохранители проводят поверку, по завершении которой будут приняты процессуальные решения.