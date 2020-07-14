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Курская пенсионерка трижды стала жертвой виртуальных мошенников

Она пыталась заработать на электронных биржевых торгах

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81-летняя жительница Курска лишилась более 250 тысяч рублей после общения с представителями некой фирмы из Австрии. Собеседники обещали хорошую прибыль от участия в электронных биржевых торгах. Доверчивая пенсионерка согласилась вложиться в интересный проект и зарегистрировалась на портале компании.

Вскоре по скайпу с ней связались неизвестные, представившиеся работниками биржевой платформы. Ожидая быстрой и большой прибыли, пожилая женщина  неоднократно переводила деньги аферистам. За несколько месяцев она «инвестировала в дело» четверть миллиона рублей.  Не дождавшись обещанных доходов от брокеров, пенсионерка, попыталась вернуть свои деньги.

Она нашла в Интернете другую фирму, предлагавшую услуги по возврату денежных средств, инвестированных в брокерские конторы, связалась со специалистами и попросила помощи. Юристы согласились и потребовали 65 тысяч рублей на различные расходы. Горожанка перевела эту сумму, но вскоре поняла, что ее снова обманули, так как специалисты перестали выходить на связь. 

В полиции курянка призналась, что ранее уже принимала участие в электронных торгах и также отдала аферистам около 180 тысяч рублей. Но прошлый опыт ничему её не научил. 

Сейчас правоохранители проводят поверку, по завершении которой будут приняты процессуальные решения.
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