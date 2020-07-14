Курская пенсионерка трижды стала жертвой виртуальных мошенников

Она пыталась заработать на электронных биржевых торгах

81-летняя жительница Курска лишилась более 250 тысяч рублей после общения с представителями некой фирмы из Австрии. Собеседники обещали хорошую прибыль от участия в электронных биржевых торгах. Доверчивая пенсионерка согласилась вложиться в интересный проект и зарегистрировалась на портале компании.





Вскоре по скайпу с ней связались неизвестные, представившиеся работниками биржевой платформы. Ожидая быстрой и большой прибыли, пожилая женщина неоднократно переводила деньги аферистам. За несколько месяцев она «инвестировала в дело» четверть миллиона рублей. Не дождавшись обещанных доходов от брокеров, пенсионерка, попыталась вернуть свои деньги.





Она нашла в Интернете другую фирму, предлагавшую услуги по возврату денежных средств, инвестированных в брокерские конторы, связалась со специалистами и попросила помощи. Юристы согласились и потребовали 65 тысяч рублей на различные расходы. Горожанка перевела эту сумму, но вскоре поняла, что ее снова обманули, так как специалисты перестали выходить на связь.

В полиции курянка призналась, что ранее уже принимала участие в электронных торгах и также отдала аферистам около 180 тысяч рублей. Но прошлый опыт ничему её не научил.





Сейчас правоохранители проводят поверку, по завершении которой будут приняты процессуальные решения.