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Курская станция скорой помощи получила 10 новых реанимобилей

Все они оснащены полным комплектом медоборудования, системами кондиционирования и отопления

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Курская станция скорой медицинской помощи получила 10 новых автомобилей. Ключи медикам вручил губернатор. 

Машины класса С группы «Анестезиология-реанимации» поступили по федеральной программе для борьбы с последствиями коронавируса. Все они оснащены полным комплектом медоборудования, системами кондиционирования и отопления. До этого в Курске работало 7 таких машин. Также на станцию поступили 10 портативных аппаратов ИВЛ. 

Помимо этого, станции для переливания крови передали автомобиль «Ford Transit» для транспортировки крови, заготовленной в выездных условиях, в том числе в отдаленных районах. Отмечается, что это оборудование приобретено за счет средств Курского электроаппаратного завода.
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