Курская станция скорой помощи получила 10 новых реанимобилей

Все они оснащены полным комплектом медоборудования, системами кондиционирования и отопления

Курская станция скорой медицинской помощи получила 10 новых автомобилей. Ключи медикам вручил губернатор.





Машины класса С группы «Анестезиология-реанимации» поступили по федеральной программе для борьбы с последствиями коронавируса. Все они оснащены полным комплектом медоборудования, системами кондиционирования и отопления. До этого в Курске работало 7 таких машин. Также на станцию поступили 10 портативных аппаратов ИВЛ.





Помимо этого, станции для переливания крови передали автомобиль «Ford Transit» для транспортировки крови, заготовленной в выездных условиях, в том числе в отдаленных районах. Отмечается, что это оборудование приобретено за счет средств Курского электроаппаратного завода.