Не все курские лагеря готовы принять отдыхающих детей

А те, которые распахнут свои двери, будут функционировать с 50-процентной загрузкой

В детские оздоровительные лагеря и санатории должны начать заселяться первые смены отдыхающих школьников. Однако из-за пандемии коронавируса откроются далеко не все предназначенные для детского отдыха учреждения, а те, которые распахнут свои двери, будут функционировать с 50-процентной загрузкой.





Изначально планировалось, что первая смена охватит полторы тысячи отдыхающих, накануне на оперативном совещании у губернатора Романа Старовойта были озвучены другие цифры. Глава региона обратил внимание на расхождение, передает телеканал « ТАКТ ».





Роман Старовойт,

- Коллеги, уточните, пожалуйста, на прошлой неделе, когда мы говорили об оздоровительной кампании, цифра звучала, что полторы тысячи детей у нас заедет, а сейчас вы озвучили цифру 900. С чем это связано? – У нас 910, Роман Владимирович, и 366. Получается у нас 1276 детишек у нас заезжает. – А на прошлой неделе Вы докладывали, что полторы тысячи будет… - У нас это, возможно, было в связи с тем, что один санаторный оздоровительный лагерь отпал потому, что мы признали его неготовым к выполнению оздоровительной кампании на данный момент.





Руководитель регионального комитета молодежной политики и туризма пояснил ситуацию.





Сергей Котляров, председатель комитета молодежной политики и туризма Курской области

- У нас в Черняховского немного дата переносится. И два лагеря «Орленок» и Ульяны Громовой также переносятся с первого августа. У нас санаторий имени Черняховского также пересмотрели, они не успевают по готовности к открытию данной организации, а два лагеря: имени Ульяны Громовой и «Орленок» города Курска, там количество смен у нас сократилось до двух, поэтому они рассмотрели целесообразность открыться с 1 августа 2 смены по 14 дней, и они успевают до конца августа детей оздоровить.





Главу региона такое положение дел возмутило. Закупка необходимого для работы в условиях пандемии коронавируса оборудования не должна была стать причиной переноса сроков.





Роман Старовойт

- Мы не знали что ли, какое оборудование нужно будет? Сейчас нет проблем ни с обеззараживателями, ни с сизами, ни с антисептиками. Ну что это за отношение? Мы с первого июня должны были запуститься, каждый день люди просили подготовить эти лагеря, ну, это просто безобразное отношение.





Губернатор потребовал докладную записку с разъяснением причин переноса сроков открытия санатория имени Черняховского. Виновных ждет дисциплинарное взыскание.