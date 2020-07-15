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Лента новостей / В регионе

Сеймский округ Курска завтра останется без холодной воды

Воды не будет с 9 утра до 5 вечера 

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В четверг, 16 июля запланированы ремонтно-профилактические работы на водопроводе в Сеймском округе Курска. В связи с этим с 9 утра до 5 вечера будет прекращена подача холодной воды на: ул. Магистральная, ул. 1-я Строительная, Магистральный пр., улицы Степные, пер. Степные, пер. Кислинские и прилегающие к ним, пос. Аккумулятор, ул. Широкая, Ольховские улицы и переулки, ПЛК (четные номера домов, нечетные номера домов от №81 до №55), ул. Юности д. №2 - №26, ул. Менделеева, д. №1 - 31; д. №2 – 12, Промышленные переулки, ул. Присеймская, ул. 1-2 Гуторовские, Больничный пер. и прилегающие к ним улицы.

Курян просят сделать необходимый запас воды.
 
Справки по телефону 70-06-14.
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