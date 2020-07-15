Планируется заменить оконные блоки 33 школам и детским садам

На замену ветхих окон в курских школах и детсадах в этом году потратят 15 миллионов рублей. Планируется заменить оконные блоки 33 школам и детским садам. Этот вопрос обсудили на совещании с главой города.





Сегодня в Курске работают 60 школ, 85 детских садов и 8 организаций дополнительного образования, уточнили в мэрии. Для подготовки к новому учебному году 37 школ и 45 детсадов получили более 29 миллионов. На эти деньги учреждения смогут отремонтировать системы отопления, электроснабжения и канализации, привести в порядок пищеблоки и прачечные.





Наибольший объем работ намечен в школе № 7 - там 2 млн рублей выделено на ремонт кровли, в детском саду № 11 - расходы на ремонт отопления составят 950 тыс. рублей, в гимназии № 25 – порядка 870 тыс. рублей предусмотрено на ремонт системы электроснабжения, а также в детском саду № 78 – на ремонт отопления и прачечной выделено 800 тыс. рублей.





Более востребованным становится проект «Народный бюджет». Если в прошлом году в нем приняли участие одна школа и три детских сада, то в этом – уже 12 школ и 10 детских садов. В рамках реализации этой программы благоустроят территории, сделают текущий ремонт зданий, обустроят ограждение прилегающей территории.





В общей сложности из бюджетов разного уровня на ремонтные работы в отрасли образования в этом году направлено более 119 млн рублей, в том числе из муниципального бюджета чуть более 75 млн.