  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Бывший фотограф губернатора решил стать депутатом Курского Горсобрания

Выдвигается он по округу, в котором живет: проспект Дериглазова, Победы, СХА, Заря и ещё ряд улиц

Читайте также

Бывший фотограф губернатора и общественник Олег Погожих решил выдвинуть свою кандидатуру на выборы депутатов Курского Горсобрания. Выдвигается он по округу, в котором живет: проспект Дериглазова, Победы, СХА, Заря и ещё ряд улиц. Об этом Погожих сообщил на своей странице в соцсети.

Весной и летом прошлого года Олег Погожих  работал личным фотографом Романа Старовойта и сопровождал его в поездках по области. Затем сотрудничество было прекращено. Также Погожих активно участвовал в работе Мастерских проектов и руководил одной из мастерских, отмечает РИА «Курск». 

До голосования остается два месяца. В списке выдвинувшихся кандидатов на данный момент 6 человек. 


ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АККАУНТА ОЛЕГА ПОГОЖИХ В СОЦСЕТИ
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Росгосцирк, коронавирус и бюджетные деньги

В Курской области стартовал приём заявок на новую субсидию для бизнеса

Путевки в детские лагеря Курской области подорожали более чем в 3 раза

Непогода обесточила несколько районов Курской области

Разрушившийся коллектор на проспекте Клыкова Курска стал причиной просадки асфальта

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске