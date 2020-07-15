Бывший фотограф губернатора решил стать депутатом Курского Горсобрания

Выдвигается он по округу, в котором живет: проспект Дериглазова, Победы, СХА, Заря и ещё ряд улиц

Бывший фотограф губернатора и общественник Олег Погожих решил выдвинуть свою кандидатуру на выборы депутатов Курского Горсобрания. Выдвигается он по округу, в котором живет: проспект Дериглазова, Победы, СХА, Заря и ещё ряд улиц. Об этом Погожих сообщил на своей странице в соцсети.





Весной и летом прошлого года Олег Погожих работал личным фотографом Романа Старовойта и сопровождал его в поездках по области. Затем сотрудничество было прекращено. Также Погожих активно участвовал в работе Мастерских проектов и руководил одной из мастерских, отмечает РИА «Курск».

До голосования остается два месяца. В списке выдвинувшихся кандидатов на данный момент 6 человек.