В Курске в темноте сбили пешехода

27-летний парень перебегал дорогу в неположенном месте

14 июля в Курске, по данным ГИБДД, произошло одно ДТП с пострадавшим. Им оказался пешеход, который сам нарушил правила дорожного движения.





Авария случилась в 11-м часу вечера в районе дома № 2 по ул. Пигорева. 20-летний водитель автомобиля «Хендай», двигаясь по ул. Заводская со стороны ул. Ольшанского в направлении ул. Сумская, сбил 26-летнего парня, который переходил проезжую часть дороги автомобиля вне пешеходного перехода. В результате пешехода пришлось госпитализировать. Отмечается, что водитель был трезв.