В Курской области полицейские остановили тракториста, похитившего больше 2,5 тонн рельсов

Отрезки путей мужчина вез сдавать в пункт приема металлолома

В Железногорске полицейские задержали 45-летнего местного жителя, который демонтировал рельсы с нерабочего железнодорожного пути, принадлежащего одному из предприятий. Отрезки путей мужчина сложил в трактор и пытался вывезти, чтобы сдать в пункт приема металлолома. Однако его планам помешали правоохранители.





Вес похищенного составил более 2,5 тонн, а ущерб, причиненный собственнику железнодорожного пути, оценивается почти в 27 тысяч рублей, отмечают в региональном УМВД. Возбуждено уголовное дело.