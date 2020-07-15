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Лента новостей / В регионе

В Курской области полицейские остановили тракториста, похитившего больше 2,5 тонн рельсов

Отрезки путей мужчина вез сдавать в пункт приема металлолома

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В Железногорске полицейские задержали 45-летнего местного жителя, который демонтировал рельсы с нерабочего железнодорожного пути, принадлежащего одному из предприятий.  Отрезки путей мужчина сложил в трактор и пытался вывезти, чтобы сдать в пункт приема металлолома. Однако его планам помешали правоохранители. 

Вес похищенного составил более 2,5 тонн, а ущерб, причиненный собственнику железнодорожного пути, оценивается почти в 27 тысяч рублей, отмечают в региональном УМВД. Возбуждено уголовное дело.
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