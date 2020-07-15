На распространение в интернете недостоверных сведений о ситуации на Амурском ГПЗ обратил внимание СК
Всего на стройке работает порядка 30 тысяч человек.
Нерешенная с выплатами иностранным гражданам проблема там вылилась в беспорядки, участниками которых стали несколько сотен рабочих, сообщает ГТРК «Амур».
Всего на стройке работает порядка 30 тысяч человек. Процесс строительства не останавливался. Но на днях к разбирательствам по произошедшей ситуации подключились губернатор, представители надзорных ведомств, компании-заказчика и подрядчика строительства.
Так что же случилось на Амурском газоперерабатывающем заводе? Там возник денежный вопрос, связанный с выплатами иностранным гражданам, и он все никак не решался. Пришлось возбудить ряд уголовных дел за участие в массовых беспорядках и хулиганство. А тем временем в Сеть было выложено немало недостоверной информации об этом инциденте. Как сказал старший помощник руководителя СУ СКР по Амурской области Алексей Лубинский, хотелось бы обратить внимание, как СМИ, так и граждан о необходимости того, чтобы использовалась только официальная информация, распространяемая сотрудниками Следственного комитета. «Поскольку мы расследуем уголовное дело, мы обладаем полной информацией», – заверил он.
На сегодняшний день вопрос уже решился. Подрядная организация «Ренейссанс Хэви Индастриз», которая принимает участие в строительстве Амурского ГПЗ, снова работает в привычном режиме, о чем говорится в официальном телеграм-канале пресс-центра Амурского ГПЗ. Ее сотрудники в полном объеме возобновили работы на строительной площадке. Приятным бонусом для заинтересованных станет информация о том, что, учитывая необходимость работать в условиях увеличенных сроков вахты, эта подрядная организация планирует сделать дополнительные выплаты. Они должны отправиться на счета всех сотрудников. Также должны пересмотреть пакет компенсаций персонала.
В свою очередь, работники должны обеспечить должное соблюдение режима пребывания на территории вахтового поселка строителей. Сегодня работники подрядной организации РХИ уже снова находятся на своих рабочих местах и выполняют свой объем работы и профессиональных обязанностей. А другие подрядные организации, принимающие участие в строительстве объектов завода, не меняли режим работы.
Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, ранее по причине введения карантина, призванного сдержать распространение коронавирусной инфекции, встал вопрос перевахтовки. «Мы рассчитываем на то, что существующие противоречия будут разрешены», - сказал Орлов. А тогда уже получится и урегулировать разногласия, которые послужили поводом для беспорядков.