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В Курске прохожий вызвался снять с пенсионерки клеща, а снял золотую цепочку

Парень надеялся, что в силу возраста пожилая женщина не запомнит его внешности

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69-летняя женщина занималась огородными работами у себя на даче, когда к ней подошел прохожий и попросил налить ему воды. Курянка выполнила просьбу незнакомца. После этого молодой человек сказал, что заметил на спине пенсионерки клеща, и предложил его снять. Пожилая женщина с радостью согласилась и повернулась к незнакомцу спиной. В этот момент он сорвал с её шеи золотую цепочку с крестиком и убежал.

Полицейские вскоре нашли грабителя. Им оказался 21-летний житель Курска. До этого он не имел проблем с законом. Решившись на грабёж, парень рассчитывал, что пожилой человек не сможет запомнить его внешность в силу возраста. Но курянка в отделе полиции уверенно опознала налётчика. На допросе он признался в содеянном и рассказал, что продал золотые украшения, а деньги потратил на личные нужды. 

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы.
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