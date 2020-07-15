В Курске прохожий вызвался снять с пенсионерки клеща, а снял золотую цепочку

Парень надеялся, что в силу возраста пожилая женщина не запомнит его внешности

69-летняя женщина занималась огородными работами у себя на даче, когда к ней подошел прохожий и попросил налить ему воды. Курянка выполнила просьбу незнакомца. После этого молодой человек сказал, что заметил на спине пенсионерки клеща, и предложил его снять. Пожилая женщина с радостью согласилась и повернулась к незнакомцу спиной. В этот момент он сорвал с её шеи золотую цепочку с крестиком и убежал.





Полицейские вскоре нашли грабителя. Им оказался 21-летний житель Курска. До этого он не имел проблем с законом. Решившись на грабёж, парень рассчитывал, что пожилой человек не сможет запомнить его внешность в силу возраста. Но курянка в отделе полиции уверенно опознала налётчика. На допросе он признался в содеянном и рассказал, что продал золотые украшения, а деньги потратил на личные нужды.





Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы.