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Лента новостей / В регионе

Курская область. В Кореневском районе в этом году отремонтируют более 8 км региональной трассы

Речь идет об участке региональной трассы Шептуховка-Сафоновка-Общий Колодезь с подъездом к с. Скрылевка

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В Кореневском районе в этом году отремонтируют 8,3 км региональной трассы. Речь идет об участке региональной трассы Шептуховка-Сафоновка-Общий Колодезь с подъездом к с. Скрылевка. Ремонтные работы там ведутся в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения».

Специалисты укладывают выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия типа SP16. Работы выполняет «Кореневское ДЭП». Далее на объекте уложат верхний слой асфальта типа SP11. После нанесут горизонтальную разметку краской, установят новые дорожные знаки, подсыпят обочины грунтом. Если позволит погода, работы завершат во второй половине августа. 

Всего в Курской области в этом году в планах отремонтировать более 260 км дорог регионального значения.
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