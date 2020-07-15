Непогода обесточила несколько районов Курской области

Сейчас без света остаются 10 населенных пунктов, в которых проживают около 1,5 тысяч человек

Непогода сегодня обесточила несколько районов Курской области. Только электроэнергетики восстановили электроснабжение в Золотухинском и Рыльском районах, как поступили сообщения об аварийных отключениях в Беловском, Обоянском, Медвенском, Щигровском и Курчатовском районах. Сейчас там без света остаются 10 населенных пунктов, в которых проживают около 1,5 тысяч человек, уточняют в региональном МЧС.





На местах ЧП работают аварийно-восстановительные бригады «Курскэнерго» и оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов.