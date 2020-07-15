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Лента новостей / В регионе

Непогода обесточила несколько районов Курской области

Сейчас без света остаются 10 населенных пунктов, в которых проживают около 1,5 тысяч человек

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Непогода сегодня обесточила несколько районов Курской области. Только электроэнергетики восстановили электроснабжение в Золотухинском и Рыльском районах, как поступили сообщения об аварийных отключениях в Беловском, Обоянском, Медвенском, Щигровском и Курчатовском районах. Сейчас там без света остаются 10 населенных пунктов, в которых проживают около 1,5 тысяч человек, уточняют в региональном МЧС.

На местах ЧП работают аварийно-восстановительные бригады «Курскэнерго» и оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов.
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