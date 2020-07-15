Путевки в детские лагеря Курской области подорожали более чем в 3 раза

2250 рублей - в такую сумму обойдется один день детского отдыха

2250 рублей - в такую сумму обойдется один день пребывания в детском летнем лагере в этом году. Речь идет, конечно же, о Курской области. Для сравнения в прошлом году один день детского отдыха стоил 693 рубля. То есть путевки подорожали более чем в 3 раза. Соответствующее постановление за подписью губернатора опубликовано на официальном сайте региональной администрации.





Ранее в постановлении было прописано, что в 2020 году отдых подорожает до 750 рублей в день.





Как уже сообщалось, из-за пандемии в лагерях в этом году усилили меры безопасности: запаслись обеззараживателями воздуха, антисептиками и дезинфицирующими средствами. Видимо эти расходы решили переложить на плечи родителей.

При этом смены сократили до двух недель, и заполняются они на 50%, а массовые мероприятия сведены к минимуму.