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Лента новостей / В регионе

В Курской области стартовал приём заявок на новую субсидию для бизнеса

Она должна частично покрыть расходы на профилактику коронавируса

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В Курской области стартовал приём заявок на новую субсидию для бизнеса. По словам председателя регионального комитета промышленности, торговли и предпринимательства Михаила Аксенова, она должна частично покрыть расходы, связанные с профилактикой коронавируса. Имеются в виду средства индивидуальной защиты. Получателей этой поддержки в нашем регионе более 2,5 тысяч. 

Ранее меры поддержки были направлены главным образом на сохранение работников. Около 9 тысяч предпринимателей пострадавших отраслей в апреле и столько же в мае получили субсидию – более 12 тысяч рублей на каждого сотрудника, отметил Аксенов.

Также во время пандемии в микрофинансовой организации на базе центра «Мой бизнес» курским предпринимателям выдали около 30 микрозаймов на общую сумму свыше 52 млн рублей.
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