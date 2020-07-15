В Курской области завершилась весенняя призывная кампания

Вооруженные силы России пополнили почти полторы тысячи человек

В этом году военкоматам и призывным комиссиям пришлось работать в условиях повышенных нагрузок со строгим соблюдением мер безопасности. Дезинфекция, термометрия, социальное дистанцирование и тестирование на коронавирус были основными правилами при отборе новобранцев. И, несмотря на то, что фактически активная фаза призывной кампании началась лишь в мае, завершился призыв в установленный срок – 15 июля. Вооруженные силы России пополнили почти полторы тысячи человек, передает телеканал « ТАКТ ».





Владимир Родионов, военный комиссар Курской области:





- Большое спасибо родителям за воспитание этих ребят. Большей частью это будет служба в Западном военном округе, но учебные военные заведения, имеется в виду младших командиров и специалистов – будут по всей России. Незначительная часть поехала служить в Южный округ, есть у нас и в Центральном округе потому, что род войск предполагает нахождение соединений и частей во всех точках нашей любимой Родины.





Случаев коронавируса в ходе призывной кампании в Курской области выявлено не было. Теперь задача военкоматов – так же безопасно и эффективно провести вступительную кампанию в учебные заведения Министерства обороны. Впервые за многие годы абитуриенты будут сдавать экзамены, не выезжая за пределы региона.





Александр Кондачков, руководитель выездной группы по набору абитуриентов в вузы Министерства обороны РФ:





- Мы работаем до 5 августа. Все желающие поступить в вузы Министерства обороны, мы вас с радостью ждем, готовы вас протестировать, проверить уровень вашей физической подготовленности и соответственно, сформировать документы для поступления в вузы Министерства обороны РФ. Физическая подготовка в себя включает три упражнения - это подтягивание, это бег на 100 метров и бег на 3 километра. Для претендентов девушек-военнослужащих километр, сто метров и вместо подтягивания подъем туловища к коленкам.





Поступать в военные вузы решили 325 курян. Но в военном комиссариате отмечают, что примут и тех желающих, кто не заявил о себе ранее.