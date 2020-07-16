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В Курске сотрудники ГИБДД ловили нарушителей скоростного режима

Досталось также водителям на неисправных машинах, не соблюдающим требования дорожных знаков и мотоциклистам, катающимся без шлемов
В Курске сотрудники ГИБДД ловили нарушителей скоростного режима

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Всё чаще в соцсетях куряне стали жаловаться на шум по ночам на дорогах города. В итоге сотрудники региональной ГИБДД решили провести рейды по обеспечению безопасности на дорогах и профилактику аварийности. Внимание уделяли и водителям мототранспорта. Рейды проводили в период, когда нарушители скоростного режима и мотоциклисты выезжают на дороги общего пользования. Несколько экипажей работали в различных микрорайонах города.

Только за одну ночь инспекторы поймали 63 нарушителя. Большинство из них – 34 - по ст. 12.5 ч.3,1 КоАП "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак "Инвалид". Ещё десятерых привлекли к ответственности по 13.16 ч.4 КоАП "Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой". 

Также выявили мотоциклистов, катающихся без шлемов, пьяных водителей, были и те, кто отказался от прохождения медицинского освидетельствования

Подобные мероприятия будут проводиться регулярно, пообещали стражи порядка. 

"Позиция ГИБДД в этом вопросе – неукоснительное соблюдение правил дорожного движения в целях сохранения жизни и здоровья всех участников движения, и, безусловно, взаимовежливое отношение друг к другу", - подчёркивают в Госавтоинспекции.
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