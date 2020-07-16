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В Курской области арестовали закладчиков с крупной партией наркотиков

Их задержали с поличным по дороге к месту очередного тайника
В Курской области арестовали закладчиков с крупной партией наркотиков

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В Железногорском районе полицейские задержали двух подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков. Местные жители 40-ка и 42-х лет нашли в Интернете предложение о незаконном заработке распространителями запрещённых веществ. Оптовую партию товара злоумышленники расфасовали на более мелкие и начали делать  тайники-закладки.

"Предпринимателей" задержали с поличным по дороге к месту очередного тайника. При осмотре автомобиля, на котором передвигались закладчики, правоохранители обнаружеили расфасованные свертки с наркотическим веществом синтетического происхождения. Также полицейским удалось установить адреса уже  размещенных «закладок», их уже ликвидировали.   

Всего в ходе оперативно-следственных мероприятий из незаконного оборота изъято около 20 граммов наркотиков, что является крупным размером, поясняют в региональном УМВД.

Сейчас железногорцы арестованы. В отношении них возбуждено пять уголовных дел, им грозит до 20 лет лишения свободы.

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