В Курской области арестовали закладчиков с крупной партией наркотиков
Их задержали с поличным по дороге к месту очередного тайника
"Предпринимателей" задержали с поличным по дороге к месту очередного тайника. При осмотре автомобиля, на котором передвигались закладчики, правоохранители обнаружеили расфасованные свертки с наркотическим веществом синтетического происхождения. Также полицейским удалось установить адреса уже размещенных «закладок», их уже ликвидировали.
Всего в ходе оперативно-следственных мероприятий из незаконного оборота изъято около 20 граммов наркотиков, что является крупным размером, поясняют в региональном УМВД.
Сейчас железногорцы арестованы. В отношении них возбуждено пять уголовных дел, им грозит до 20 лет лишения свободы.