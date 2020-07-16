Аттракционы из Первомайского парка Курска продают

За четыре карусели просят более 15 миллионов рублей

Первомайский парк Курска скоро может сильно измениться. И дело не в экопарковках. Арендатор земли продаёт аттракционы. Объявление опубликовано в Сети. Выставлены четыре лота, цена вопроса - более 15 миллионов рублейКстати, большинство из аттракционов уже проданы. Дело в том, что закончился пятнадцатилетний срок аренды парка, продлевать договор власти отказались, но готовы заключить договор на их эксплуатацию с бывшим арендатором.Как говорит предприниматель Ирина Самохвалова, в парке демонтируют скамейки, фонарные опоры, архитектурные формы и даже тротуарную плитку.Как пишет издание "ДДД", городская администрация намерена передать парк в областную собственность. Объект хотят обновить к 1000-летию Курска.