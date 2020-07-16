Аттракционы из Первомайского парка Курска продают
За четыре карусели просят более 15 миллионов рублей
Кстати, большинство из аттракционов уже проданы. Дело в том, что закончился пятнадцатилетний срок аренды парка, продлевать договор власти отказались, но готовы заключить договор на их эксплуатацию с бывшим арендатором.
Как говорит предприниматель Ирина Самохвалова, в парке демонтируют скамейки, фонарные опоры, архитектурные формы и даже тротуарную плитку.
Как пишет издание "ДДД", городская администрация намерена передать парк в областную собственность. Объект хотят обновить к 1000-летию Курска.