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Аттракционы из Первомайского парка Курска продают

За четыре карусели просят более 15 миллионов рублей
Аттракционы из Первомайского парка Курска продают

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Первомайский парк Курска скоро может сильно измениться. И дело не в экопарковках. Арендатор земли продаёт аттракционы. Объявление опубликовано в Сети. Выставлены четыре лота, цена вопроса - более 15 миллионов рублей

Кстати, большинство из аттракционов уже проданы. Дело в том, что закончился пятнадцатилетний срок аренды парка, продлевать договор власти отказались, но готовы заключить договор на их эксплуатацию с бывшим арендатором.

Как говорит предприниматель Ирина Самохвалова, в парке демонтируют скамейки, фонарные опоры, архитектурные формы и даже тротуарную плитку. 

Как пишет издание "ДДД", городская администрация намерена передать парк в областную собственность. Объект хотят обновить к 1000-летию Курска.
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