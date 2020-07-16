В курском хостеле постоялец из Краснодара обокрал постояльца из Брянска

Так житель южной столицы решил отомстить новому приятелю после ссоры

18-летнего жителя Брянской области обокрали в курском хостеле.приехал в Курск и в мини-гостинице познакомился с другим постояльцем - из Краснодарского края. Вместе они неоднократно устраивали застолья, и на очередном таком вечере между гостями произошёл конфликт. Краснодарец посчитал себя оскорблённым, и решил возместить моральный ущерб, забрав телефон оппонента.Под утро злоумышленник, зная номер банковской карты брянчанина сделал запрос с его мобильного телефона в онлайн банкинг и привязал свой номер телефона к счёту приятеля. Это позволило ему распоряжаться деньгами через интернет, так как СМС с кодами подтверждения стали приходить уже на его номер. В результате грабитель похитил 3,5 тысяч рублей и потратил их по своему усмотрению.Полицейские быстро разобрались в ситуации и разоблачили злоумышленника. Житель южной столицы вернул украденное и раскаялся в содеянном. В ближайшее время его действиям будет дана оценка с позиции Уголовного кодекса Российской Федерации, отмечают в полиции.