Эти проекты только предстоит разработать, а сейчас дорожники трудятся над восстановлением тротуаров

Четыре подземных перехода в Курске ждёт капитальный ремонт. Речь идёт о переходах на улице Энгельса и проспекте Кулакова. Разработать соответствующие проекты поручил дорожным службам мэр города Виктор Карамышев. Помимо этого, в планах реконструкция улиц Литовской – 1-й Кожевенной и двух участков по улицам Карла Маркса и Лысая Гора. Эти вопросы обсудили на совещании в горадминистрации.Что касается восстановлении тротуаров, которые были повреждены во время ремонта автодорог, то эти работы должны завершить к сентябрю. Контролировать соблюдения графика выполнения работ градоначальник поручил председателю комитета дорожного хозяйства Денису Ходееву.Подрядчик уже восстановил пешеходные дорожки на улицах Обоянской и Народной, сейчас дорожники работают на улицах Суворовской и 8-го Марта.Кроме того, из городской казны выделили дополнительные средства на приведение в порядок съездов с тротуаров и пандусов на улицах, которые отремонтировали в прошлом году.