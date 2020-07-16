Четыре подземных перехода в Курске ждёт капитальный ремонт
Эти проекты только предстоит разработать, а сейчас дорожники трудятся над восстановлением тротуаров
Что касается восстановлении тротуаров, которые были повреждены во время ремонта автодорог, то эти работы должны завершить к сентябрю. Контролировать соблюдения графика выполнения работ градоначальник поручил председателю комитета дорожного хозяйства Денису Ходееву.
Подрядчик уже восстановил пешеходные дорожки на улицах Обоянской и Народной, сейчас дорожники работают на улицах Суворовской и 8-го Марта.
Кроме того, из городской казны выделили дополнительные средства на приведение в порядок съездов с тротуаров и пандусов на улицах, которые отремонтировали в прошлом году.