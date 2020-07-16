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Четыре подземных перехода в Курске ждёт капитальный ремонт

Эти проекты только предстоит разработать, а сейчас дорожники трудятся над восстановлением тротуаров
Четыре подземных перехода в Курске ждёт капитальный ремонт

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Четыре подземных перехода в Курске ждёт капитальный ремонт. Речь идёт о переходах на улице Энгельса и проспекте Кулакова. Разработать соответствующие проекты поручил дорожным службам мэр города Виктор Карамышев. Помимо этого, в планах реконструкция улиц Литовской – 1-й Кожевенной и двух участков по улицам Карла Маркса и Лысая Гора. Эти вопросы обсудили на совещании в горадминистрации. 

Что касается восстановлении тротуаров, которые были повреждены во время ремонта автодорог, то эти работы должны завершить к сентябрю. Контролировать соблюдения графика выполнения работ градоначальник поручил председателю комитета дорожного хозяйства Денису Ходееву. 

Подрядчик уже восстановил пешеходные дорожки на улицах Обоянской и Народной, сейчас дорожники работают на улицах Суворовской и 8-го Марта. 

Кроме того, из городской казны выделили дополнительные средства на приведение в порядок съездов с тротуаров и пандусов на улицах, которые отремонтировали в прошлом году.

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