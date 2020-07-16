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Курские власти объявили открытый конкурс на разработку архитектурно-художественной концепции улицы Ленина

Заявки начали принимать сегодня
Курские власти объявили открытый конкурс на разработку архитектурно-художественной концепции улицы Ленина

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В Курске всерьёз взялись за  внешний облик улицы Ленина. Власти объявили открытый архитектурный конкурс на разработку архитектурно-художественной концепции центральной улицы. Заявки начали принимать сегодня. 

Заявку на участие в конкурсе необходимо подать на электронную почту komarh46@mail.ru не позднее 1 сентября или на электронную почту komarh46@mail.ru до 18 часов 3 сентября.

Будет два этапа конкурса. 

Победителей I этапа жюри определит до 16 сентября. Во II этап пройдут  три победителя I этапа. Победителей II этапа определят до 4 декабря.

II-й этап конкурса начнется 17 сентября. На него принимаются конкурсные проекты, направленные на электронную почту komarh46@mail.ru не позднее 18 часов 20 ноября.

Победители каждого этапа конкурса получат премию: 250 тысяч рублей за 1 место, 150 тысяч  - за 2-е и 100 тысяч - за 3-е.  

Конкурсные работы каждого этапа также вынесут на общественные обсуждения.

Вопросы о проведении конкурса и подготовке соответствующих материалов можно задать по телефону 58-76-32 или написав письмо на электронную почту komarh46@mail.ru.

Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте администрации города Курска в разделе «Градостроительство» - «Общие сведения». 

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