Курские власти объявили открытый конкурс на разработку архитектурно-художественной концепции улицы Ленина
Заявки начали принимать сегодня
Заявку на участие в конкурсе необходимо подать на электронную почту komarh46@mail.ru не позднее 1 сентября или на электронную почту komarh46@mail.ru до 18 часов 3 сентября.
Будет два этапа конкурса.
Победителей I этапа жюри определит до 16 сентября. Во II этап пройдут три победителя I этапа. Победителей II этапа определят до 4 декабря.
II-й этап конкурса начнется 17 сентября. На него принимаются конкурсные проекты, направленные на электронную почту komarh46@mail.ru не позднее 18 часов 20 ноября.
Победители каждого этапа конкурса получат премию: 250 тысяч рублей за 1 место, 150 тысяч - за 2-е и 100 тысяч - за 3-е.
Конкурсные работы каждого этапа также вынесут на общественные обсуждения.
Вопросы о проведении конкурса и подготовке соответствующих материалов можно задать по телефону 58-76-32 или написав письмо на электронную почту komarh46@mail.ru.
Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте администрации города Курска в разделе «Градостроительство» - «Общие сведения».