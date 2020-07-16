В лобовом столкновении двух легковушек под Курском погибла 37-летняя женщина
Один из водителей не справился с управлением, выехал на обочину, потом на полосу встречного движения, где и произошло столкновение
За рулём автомобиля «Opel Zafira» был 62-летний мужчина, также в машине была его 11-летняя пассажирка. Они ехали в направлении из посёлка Хомутовка в Рыльск. За рулём «Audi» был 39-летний водитель, его пассажиры – 37-летняя супруга и 17-летняя дочь.
Как сообщили в ГИБДД, водитель «Opel» не справился с управлением, выехал на обочину, потом на полосу встречного движения, где столкнулся с «Audi», двигающимся во встречном направлении. Удар был такой силы, что оба автомобиля оказались сильно повреждены. Для деблокировки пострадавших пожарным пришлось применить гидравлический аварийно-спасательный инструмент.
В результате ДТП 37-летняя женщина из «Audi» скончалась на месте. С травмами различной степени тяжести в рыльскую райбольницу доставили обоих водителей и их несовершеннолетних пассажирок.
ФОТО - ГУ МЧС РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ