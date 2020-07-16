Названы адреса, где на следующей неделе в Курске будут отключать свет

Очередные плановые работ в электросетях намечены в трех округах

Очередные плановые работ в электросетях намечены в Курске на следующей неделе. В сявзи с этим курян ожидают новые отключения электроэнергии. Неудобства придётся потерпеть жителям следующих улиц города:В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:С 20 по 24 июля с 9-00 до 15-00:Комарова 13/21, Дейнеки 17-21, Призоводская 2-16, 20-56, Центральная 1-19, 2-20, Призаводской проезд 5-19/21, Призаводской переулок 7-19, Осенняя 2а-8, 1-49, Привокзальная 1а, 2-16, Трубная 4-36, 1-85, Трубный переулок 1-9.С 20 по 24 июляс 9-00 до 16-30:Пионеров 28-36, 21/39-33/44, Моностырская балка, Тихая, Яблоневая,4-7-й Каштановые переулки, Просторная,Вольная.С 20 по 24 июля с 9-00 до 17-00:Каштановая, Вольные переулки, 1-я Клековая.Телефон для справок: 32-32-15В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:С 20 по 24 июля с 9-00 до 17-00:ул. Нижняя Казацкая 302А - 312; 303 - 313; 294 - 298; 289Б – 299.Телефон для справок: 32-40-89В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:С 20 по 24 июля с 8-30 до 17-00:Куйбышева 1-38, Железнодорожная 65-91, 66-92, Козлова 41-75, 38-68Телефон для справок: 26-32-10.