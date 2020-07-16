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Лента новостей / В регионе

В Курске в столкновения с «ВАЗами» пострадали два пожилых велосипедиста

Одного из них пришлось госпитализировать

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15 июля в Курске произошли две аварии с участием велосипедистов. Оба они пострадали. 

Так, днём около половины двенадцатого 39-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099», двигаясь со стороны улицы Фрунзе в направлении деревни Щетинка, напротив дома №131 по улице Дубровинского, допустил столкновение с 58-летним велосипедистом, который ехал во встречном направлении. В результате велосипедист получил травмы. 

Чуть позднее, во втором часу похожее столкновение произошло напротив дома №58 по улице 1-я Щигровская.
Там 66-летний водитель «ВАЗа-1111», двигаясь со стороны улицы Союзная в направлении улицы Чапаева, допустил наезд на 73-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Этого любителя двухколёсного транспорта госпитализировали. 

В ГИБДД отметили, что оба водителя были трезвыми.
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