В Курске в столкновения с «ВАЗами» пострадали два пожилых велосипедиста

Одного из них пришлось госпитализировать

15 июля в Курске произошли две аварии с участием велосипедистов. Оба они пострадали.Так, днём около половины двенадцатого 39-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099», двигаясь со стороны улицы Фрунзе в направлении деревни Щетинка, напротив дома №131 по улице Дубровинского, допустил столкновение с 58-летним велосипедистом, который ехал во встречном направлении. В результате велосипедист получил травмы.Чуть позднее, во втором часу похожее столкновение произошло напротив дома №58 по улице 1-я Щигровская.Там 66-летний водитель «ВАЗа-1111», двигаясь со стороны улицы Союзная в направлении улицы Чапаева, допустил наезд на 73-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Этого любителя двухколёсного транспорта госпитализировали.В ГИБДД отметили, что оба водителя были трезвыми.