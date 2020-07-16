Банкир Сергей Гришин заявил о стремительном росте привлекательности российской экономики в глазах иностранных инвесторов
В секторе b2b бизнесмен предпочитает работать и в Соединенных Штатах
По мнению совладельца «Росевробанка», наша страна «всегда была привлекательна для иностранного капитала». Гришин признался, что при наличии выгодного и интересного инвестиционного проекта он не только «с большим удовольствием» вложится в него сам, но и привлечет к этому своих бизнес-партнеров. Тем более что подобный опыт в России у Гришина уже есть: совместно с международным инвестиционным банком Goldman Sachs он уже работает над проектом Malltech, связанным со строительством и эксплуатацией высокотехнологичных объектов недвижимости в сфере торговли и логистики.
В секторе b2b Гришин предпочитает работать и в Соединенных Штатах: там им реализован ряд успешных инвестпроектов, связанных с разработкой программного обеспечения для управления активами и финансами, таких, как Addepar, Tipalti и Homelight. В целом предприниматель весьма позитивно оценивает развитие российско-американских отношений, которые становятся все более дружественными, чему немало «поспособствовала» эпидемия коронавируса и связанный с ней экономический кризис. И Гришин в своих оптимистичных ожиданиях не одинок: в бизнес-среде США уже сформировалось целое сообщество, называемое «миротворцы», ориентированное на нормализацию отношений между двумя государствами.