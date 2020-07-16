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С начала года более 700 курян подтвердили статус предпенсионера

Они имеют право на положенные по этому статусу льготы
С начала года более 700 курян подтвердили статус предпенсионера

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С начала года свой официальный статус предпенсионера и, соответственно, право на положенные по этому статусу льготы подтвердили 713 курян, сообщили в региональном Отделении Пенсионного фонда.

Чтобы работающие предпенсионеры могли воспользоваться правом на оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации, местные учреждения ПФР передали по запросам от работодателей сведения в отношении 265 человек. Такой информационный обмен происходит на основе соглашений.

53 запроса поступило из центров занятости, которые занимаются профессиональным переобучением и повышением квалификации предпенсионеров. По закону, когда предпенсионер проходит обучение по направлению центра занятости или ищет работу с его помощью, он имеет право на получение пособия по безработице в повышенном размере.

В Клиентских службах Управлений ПФР выдано 395 справок, подтверждающих сведения о праве на льготы. Льготы предпенсионерам предоставляются с начала прошлого года. Ранее правом на подобные меры поддержки пользовались только пенсионеры. Большинство льгот носит федеральный характер, и право на них возникает за пять лет до нового пенсионного возраста, поясняют в ПФР. Исключением являются налоговые льготы, которые предоставляются в границах прежнего пенсионного возраста - с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.

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