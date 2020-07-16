С начала года более 700 курян подтвердили статус предпенсионера
Они имеют право на положенные по этому статусу льготы
Чтобы работающие предпенсионеры могли воспользоваться правом на оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации, местные учреждения ПФР передали по запросам от работодателей сведения в отношении 265 человек. Такой информационный обмен происходит на основе соглашений.
53 запроса поступило из центров занятости, которые занимаются профессиональным переобучением и повышением квалификации предпенсионеров. По закону, когда предпенсионер проходит обучение по направлению центра занятости или ищет работу с его помощью, он имеет право на получение пособия по безработице в повышенном размере.
В Клиентских службах Управлений ПФР выдано 395 справок, подтверждающих сведения о праве на льготы. Льготы предпенсионерам предоставляются с начала прошлого года. Ранее правом на подобные меры поддержки пользовались только пенсионеры. Большинство льгот носит федеральный характер, и право на них возникает за пять лет до нового пенсионного возраста, поясняют в ПФР. Исключением являются налоговые льготы, которые предоставляются в границах прежнего пенсионного возраста - с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.