  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В курской мэрии рассказали, как убрать опасные деревья

Специального разрешения дожидаться не обязательно 
В курской мэрии рассказали, как убрать опасные деревья

Читайте также

Ежегодно в Курске сносят от полутора до двух тысяч аварийных деревьев. Этими работами занимаются в плановом порядке подрядные организации в рамках муниципального контракта. Сотрудники комитета городского хозяйства регулярной мониторят состояние деревьев и формируют на год перечень аварийных, поясняют в мэрии.

Уход и своевременный снос деревьев на придомовых территориях лежится на плечи собственников помещений в многоквартирном доме или, по их поручению, на ТСЖ, ЖСК и управляющие компании. Решение о сносе таких деревьев принимают сами жители на общем собрании собственников. Также они определяют сроки, объем, порядок выполнения работ и источник их финансирования. О принятом решении необходимо проинформировать управляющую организацию.

Сносит и обрезать деревьев на муниципальной территории можно только с разрешения комитета городского хозяйства. За ним подрядчик или собственник объекта должен обратиться собственно в комитет, по адресу ул. Радищева, д. 5, каб. 6.25, телефон 70-02-48.

Но что делать, если дерево представляет угрозу жизни и имуществу людей? В этом случае дожидаться предварительного разрешения не обязательно. Достаточно уведомить комитет городского хозяйства о создающем угрозу дереве и можно приступать к его сносу. Как правило, такой порядок используют управляющие компании, хозяйствующие субъекты и подразделения МЧС по обращениям жителей.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Заместитель курского губернатора объяснил, почему с каждым месяцем растёт число умерших от коронавируса

Куряне смогут купить путёвки в летние детские лагеря и санатории по прошлогодним ценам

Банкир Сергей Гришин заявил о стремительном росте привлекательности российской экономики в глазах иностранных инвесторов

В Курске в столкновения с «ВАЗами» пострадали два пожилых велосипедиста

МЧС предупреждает курян о тумане

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске