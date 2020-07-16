В курской мэрии рассказали, как убрать опасные деревья

Специального разрешения дожидаться не обязательно

Ежегодно в Курске сносят от полутора до двух тысяч аварийных деревьев. Этими работами занимаются в плановом порядке подрядные организации в рамках муниципального контракта. Сотрудники комитета городского хозяйства регулярной мониторят состояние деревьев и формируют на год перечень аварийных, поясняют в мэрии.Уход и своевременный снос деревьев на придомовых территориях лежится на плечи собственников помещений в многоквартирном доме или, по их поручению, на ТСЖ, ЖСК и управляющие компании. Решение о сносе таких деревьев принимают сами жители на общем собрании собственников. Также они определяют сроки, объем, порядок выполнения работ и источник их финансирования. О принятом решении необходимо проинформировать управляющую организацию.Сносит и обрезать деревьев на муниципальной территории можно только с разрешения комитета городского хозяйства. За ним подрядчик или собственник объекта должен обратиться собственно в комитет, по адресу ул. Радищева, д. 5, каб. 6.25, телефон 70-02-48.Но что делать, если дерево представляет угрозу жизни и имуществу людей? В этом случае дожидаться предварительного разрешения не обязательно. Достаточно уведомить комитет городского хозяйства о создающем угрозу дереве и можно приступать к его сносу. Как правило, такой порядок используют управляющие компании, хозяйствующие субъекты и подразделения МЧС по обращениям жителей.