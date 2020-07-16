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Лента новостей / В регионе

Курянам, квартиры которых затопил дождь, компенсируют ущерб

Пострадала 131-на квартира в 16-ти домах

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Курянам, квартиры которых на днях затопил дождь, компенсируют ущерб. Напомним, в домах, где сейчас проводится капремонт, рабочие раскрыли кровлю и не закрыли ее перед дождями, хотя подрядчиков предупреждали об ухудшении погоды. По крайней мере так говорят в администрации.

Составлен 131 акт залития. То есть пострадала 131 квартира в домах по ул. Комарова, д. 13а, ул. Заводская, д. 39, 39а, 41, 43, 45, 47, ул. Энгельса, д. 86, , Мирный пр-д, д. 3, ул. Белгородская, д. 22, ул. Семеновская, д. 21, 3-й Шоссейный пер., д. 6, 8, ул. Обоянская, д. 13а, ул. М. Горького, д. 55. Сумму ущерба подсчитывают специалисты совместно с собственниками. 

Утрчняется, что подрядчики уже приняли меры по недопущению такой ситуации впредь. Открытые участки кровли закрыли тентами и гидроизоляционными материалами, прочистили внутренние ливневые трубы.

В обесточенные квартиры восстановлена подача электроэнергии.
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