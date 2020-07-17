В Курской области от коронавируса умерла еще одна пациентка

На данный момент болеют чуть более 1400 курян

В Курской области за прошедшие сутки зарегистрировано еще 34 подтвержденных случая коронавируса, а выписано 45 пациентов. Таким образом, с учетом всех выздоровевших (а их почти 75%), на данный момент болеют чуть более 1400 курян. Из них 252 находятся в стационарах, на ИВЛ - 15 пациентов.





К сожалению, пополнилась и печальная статистика: от коронавирусной пневмонии умерла 58-летняя женщина. Это 49-я по счету смерть от COVID-19 в регионе.





Курские лаборатории провели более 129 тысяч тестов на коронавирус и более 12,5 тысяч - на антитела.