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Курские таможенники изъяли у сумчанина более килограмма черной икры

Мужчина купил деликатес для себя и не знал, что необходимы документы, разрешающие вывоз продукта

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В автомобильном пункте пропуска Теткино курские таможенники изъяли у выезжавшего на Украину жителя Сумской области более килограмма черной икры осетровых рыб. При прохождении таможенного контроля 60-летний украинец продекларировал две банки икры общим весом 1,3 килограмма.

Мужчина пояснил, что приобрел икру на одном из московских рынков для себя. О том, что необходимо предоставить документы, разрешающие вывоз деликатеса, он не знал. В ходе досмотра в салоне автомобиля таможенники обнаружили два контейнера круглой формы, завернутые в герметичную термоупаковку, с черной икрой общим весом брутто 1,27 кг. Так как разрешительных документов на вывоз продукта не было, контейнеры с изъяли и направили на экспертизу. 

Эксперты подтвердили, что "продукция является икрой зернистой осетровых рыб, непастеризованной, обработанной поваренной солью, расфасованной в две металлические банки с надвигающимися крышками массой нетто 462,2 г и 463,3 г. Рыночная стоимость икры - около 45 тысяч рублей", - пояснил пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев.

В итоге в отношении украинца составили протокол об административном правонарушении.

«Из России можно вывозить без декларирования и предоставления разрешительных документов икру осетровых рыб весом до 250 граммов, - отмечает заместитель начальника Глушковского таможенного поста Роман Лабозин. – Продукт должен быть в заводской упаковке и с документами, подтверждающими легальность приобретения товара. При весе икры более 250 граммов, вышеуказанный товар не может рассматриваться таможенным органом как товар, перемещаемый для личного пользования. Таможенные операции в отношении таких товаров осуществляются в порядке, предусмотренном для участников внешнеэкономической деятельности. При этом обязательно разрешение на экспорт, выданное Федеральным агентством по рыболовству».
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