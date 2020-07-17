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Курянке грозит два года тюрьмы за кражу золота у подруги

Она осталась в гостях с ночёвкой, дождалась, пока хозяева уснут, и принялась искать ценности
Курянке грозит два года тюрьмы за кражу золота у подруги

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В Курске девушка украла золото у подруги. В мае курянку пригласили к себе домой знакомые. Застолье затянулось допоздна и гостья осталась ночевать. Утром же, позавтракав и поблагодарив хозяев, она уехала. Супруги долго не замечали, что из квартиры, что-либо пропало. Только через полтора месяца они обнаружили исчезновение трёх женских и одного мужского кольца и обратились в полицию. 

Как выяснили правоохранители, золотые украшения были сданы в один из ломбардов в центре Курска - их принесла та самая девушка, которая гостила у супружеской пары. 

Курянку задержали и она написала явку с повинной. Девушка рассказала, что дождалась, когда друзья заснут и стала осматривать квартиру. Обнаружив кольца, решила забрать их. В своё оправдание она сообщила, что нуждалась в деньгах. 

Однако раскаяние не спасло горожанку от уголовного дела. Девушка может лишиться свободы на срок до 2 лет. 


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