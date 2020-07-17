Курянке грозит два года тюрьмы за кражу золота у подруги
Она осталась в гостях с ночёвкой, дождалась, пока хозяева уснут, и принялась искать ценности
Как выяснили правоохранители, золотые украшения были сданы в один из ломбардов в центре Курска - их принесла та самая девушка, которая гостила у супружеской пары.
Курянку задержали и она написала явку с повинной. Девушка рассказала, что дождалась, когда друзья заснут и стала осматривать квартиру. Обнаружив кольца, решила забрать их. В своё оправдание она сообщила, что нуждалась в деньгах.
Однако раскаяние не спасло горожанку от уголовного дела. Девушка может лишиться свободы на срок до 2 лет.