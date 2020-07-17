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В Первомайский парк Курска привнесут "дыхание истории"

Перед архитекторами поставлена задача перезапустить парковое пространство и восстановить историческую концепцию. Аттракционы там тоже будут, а заодно и кукольный театр
В Первомайский парк Курска привнесут "дыхание истории"

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Ранее мы сообщали о том, что арендатор распродает аттракционы из Первомайского парка. Курские власти рассказали, какие планируются преображения. 

Перед архитекторами поставлена задача перезапустить парковое пространство, восстановить историческую концепцию, сделать пространство активным, востребованным и современным, привнеся в него дыхание истории. Проект разрабатывает Центр компетенций развития городской среды совместно с дирекцией парков. 

Авторы предлагают вернуть этому историческому месту его изначальный замысел «городского сада»: четкое зонирование территории с выделением исторических осей и возвращением былых элементов и функций. В парке появится главная аллея, ведущая к детской зоне, летняя сцена, ассоциативно напоминающая прежнюю. 

Капитальными сооружениями парк перегружать не станут, в приоритете  - озеленение. Также там построят новое здание кукольного театра, пояснила советник губернатора Курской области Анна Коновалова. 

В сентябре проект вынесут на общественное обсуждение. С учетом мнения горожан решат, где разместить аттракционы.  

Отмечается, что все работы будут произведены в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Курска. 
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