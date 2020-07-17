распродает аттракционы из Первомайского парка. Курские власти рассказали, какие планируются преображения.Ранее мы сообщали о том, что арендатор
Перед архитекторами поставлена задача перезапустить парковое пространство, восстановить историческую концепцию, сделать пространство активным, востребованным и современным, привнеся в него дыхание истории. Проект разрабатывает Центр компетенций развития городской среды совместно с дирекцией парков.
Авторы предлагают вернуть этому историческому месту его изначальный замысел «городского сада»: четкое зонирование территории с выделением исторических осей и возвращением былых элементов и функций. В парке появится главная аллея, ведущая к детской зоне, летняя сцена, ассоциативно напоминающая прежнюю.
Капитальными сооружениями парк перегружать не станут, в приоритете - озеленение. Также там построят новое здание кукольного театра, пояснила советник губернатора Курской области Анна Коновалова.
В сентябре проект вынесут на общественное обсуждение. С учетом мнения горожан решат, где разместить аттракционы.
Отмечается, что все работы будут произведены в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Курска.
В Первомайский парк Курска привнесут "дыхание истории"
Перед архитекторами поставлена задача перезапустить парковое пространство и восстановить историческую концепцию. Аттракционы там тоже будут, а заодно и кукольный театр