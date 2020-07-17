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Курянам запретили посещать леса и жечь костры

В Курской области ввели особый противопожарный режим
Курянам запретили посещать леса и жечь костры

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Власти Курской области ввели в регионе особый противопожарный режим. 

Курянам категорически запрещается разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и мусор. Кроме этого  ограничено посещение лесов и въезд туда автомобилей. Исключение - транспортных средств специального назначения. 

За соблюдением правил пожарной безопасности теперь будут следить особенно строго - рейды и патрулирования станут проводить чаще. 

На всякий "пожарный" курянам напоминают, что несоблюдение правил пожарной безопасности карается  рублём: административный штраф для граждан составит от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч, для юридических – от 300 до 500 тысяч рублей.

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