Курянам запретили посещать леса и жечь костры

В Курской области ввели особый противопожарный режим

Власти Курской области ввели в регионе особый противопожарный режим.Курянам категорически запрещается разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и мусор. Кроме этого ограничено посещение лесов и въезд туда автомобилей. Исключение - транспортных средств специального назначения.За соблюдением правил пожарной безопасности теперь будут следить особенно строго - рейды и патрулирования станут проводить чаще.На всякий "пожарный" курянам напоминают, что несоблюдение правил пожарной безопасности карается рублём: административный штраф для граждан составит от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч, для юридических – от 300 до 500 тысяч рублей.