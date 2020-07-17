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Коронавирусные ограничения в Курской области продлили до 2 августа

Фудкорты и развлекательные заведения останутся закрытыми, масочный режим сохраняется
Коронавирусные ограничения в Курской области продлили до 2 августа

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Коронавирусные ограничения в Курской области продлили до 2 августа. Соответствующие изменения внесены в распоряжение «О введении режима повышенной готовности», информирует официальный сайт региональной администрации. 

Это означает, что остается приостановленной деятельность ночных клубов, развлекательных центров и досуговых заведений, массажных салонов. Также, всё ещё под запретом работа фудкортов в торговых центрах.

Продлён и запрет на проведение массовых мероприятий. Куряне по-прежнему должны соблюдать масочный режим в общественных местах и транспорте.

При этом с 20 июля возобновят работу кинотеатры с соблюдением санитарных норм. 

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