Коронавирусные ограничения в Курской области продлили до 2 августа
Фудкорты и развлекательные заведения останутся закрытыми, масочный режим сохраняется
Это означает, что остается приостановленной деятельность ночных клубов, развлекательных центров и досуговых заведений, массажных салонов. Также, всё ещё под запретом работа фудкортов в торговых центрах.
Продлён и запрет на проведение массовых мероприятий. Куряне по-прежнему должны соблюдать масочный режим в общественных местах и транспорте.
При этом с 20 июля возобновят работу кинотеатры с соблюдением санитарных норм.