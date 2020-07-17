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В курские стационары передали 14 доз антиковидной плазмы

Её используют для лечения тяжелобольных пациентов
В курские стационары передали 14 доз антиковидной плазмы

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На курской станции переливания крови продолжают заготавливать антиковидную плазму. Компонент, который поражает вирус, выделяют из крови здоровых людей, перенесших коронавирус в легкой форме или контактировавших с больными. Часто пациенты даже не подозревают о том, что в их крови образовались антитела. Их обнаруживают в результате исследования. 

Антитела используют для лечения тяжелобольных пациентов. В ковидные госпитали региона уже передали 14 доз антиковидной плазмы крови.

За три недели обследовали 850 доноров, из них почти у 70 человек выявили антитела G - это почти 10%. У 64 доноров определен хороший титр – эта плазма готова к выдаче в стационар. Антитела, содержащиеся в плазме, блокируют рецепторы, к которым должен присоединиться вирус. 

«Наша задача – из общего числа доноров провести тотальное тестирование на наличие антител G-Covid-19. Выявить людей, имеющих достаточное количество антител, и уже с этими образцами крови либо ее компонентов провести работу, оттитровать, чтобы определить полезность этой дозы. Провести вирусоактивацию и выдать в лечебное учреждение для использования», – объяснил главный врач курской станции переливания крови Алексей Ковалев. 

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