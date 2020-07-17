В курские стационары передали 14 доз антиковидной плазмы
Её используют для лечения тяжелобольных пациентов
Антитела используют для лечения тяжелобольных пациентов. В ковидные госпитали региона уже передали 14 доз антиковидной плазмы крови.
За три недели обследовали 850 доноров, из них почти у 70 человек выявили антитела G - это почти 10%. У 64 доноров определен хороший титр – эта плазма готова к выдаче в стационар. Антитела, содержащиеся в плазме, блокируют рецепторы, к которым должен присоединиться вирус.
«Наша задача – из общего числа доноров провести тотальное тестирование на наличие антител G-Covid-19. Выявить людей, имеющих достаточное количество антител, и уже с этими образцами крови либо ее компонентов провести работу, оттитровать, чтобы определить полезность этой дозы. Провести вирусоактивацию и выдать в лечебное учреждение для использования», – объяснил главный врач курской станции переливания крови Алексей Ковалев.