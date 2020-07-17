В курские стационары передали 14 доз антиковидной плазмы

Её используют для лечения тяжелобольных пациентов

На курской станции переливания крови продолжают заготавливать антиковидную плазму. Компонент, который поражает вирус, выделяют из крови здоровых людей, перенесших коронавирус в легкой форме или контактировавших с больными. Часто пациенты даже не подозревают о том, что в их крови образовались антитела. Их обнаруживают в результате исследования.Антитела используют для лечения тяжелобольных пациентов. В ковидные госпитали региона уже передали 14 доз антиковидной плазмы крови.За три недели обследовали 850 доноров, из них почти у 70 человек выявили антитела G - это почти 10%. У 64 доноров определен хороший титр – эта плазма готова к выдаче в стационар. Антитела, содержащиеся в плазме, блокируют рецепторы, к которым должен присоединиться вирус.«Наша задача – из общего числа доноров провести тотальное тестирование на наличие антител G-Covid-19. Выявить людей, имеющих достаточное количество антител, и уже с этими образцами крови либо ее компонентов провести работу, оттитровать, чтобы определить полезность этой дозы. Провести вирусоактивацию и выдать в лечебное учреждение для использования», – объяснил главный врач курской станции переливания крови Алексей Ковалев.