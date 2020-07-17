В Курске осенью начнут готовить юных киберспортсменов
Открывается кибершкола. Она будет бесплатной
В кибершколе детям помогут сменить игры, убивающие время, на настоящие спортивные дисциплины, отметили в курском отделении Федерации компьютерного спорта России. Там будут проходить мастер-классы с профессиональными игроками, занятия с психологами и другими экспертами.
Открытие такой школы в Курске стало возможным благодаря проекту «Развитие компьютерного спорта в Курской области», на эти цели молодежная общественная организация «Федерация компьютерного спорта» выиграла грант.
Записаться в кибершколу можно через официальную группу курского отделения Федерации компьютерного спорта в соцсети «ВКонтакте».