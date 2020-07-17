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В Курске осенью начнут готовить юных киберспортсменов

Открывается кибершкола. Она будет бесплатной
В Курске осенью начнут готовить юных киберспортсменов

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В начале осени в Курске планируют открыть кибершколу. Набор подростков уже стартовал. Подчёркивается, что обучение там будет бесплатным. Занятия будут проходить два-три раза в неделю по вечерам на базе компьютерного клуба Skynet.

В кибершколе детям помогут сменить игры, убивающие время, на настоящие спортивные дисциплины, отметили в курском отделении Федерации компьютерного спорта России. Там будут проходить мастер-классы с профессиональными игроками, занятия с психологами и другими экспертами.

Открытие такой школы в Курске стало возможным благодаря проекту «Развитие компьютерного спорта в Курской области», на эти цели молодежная общественная организация «Федерация компьютерного спорта» выиграла грант.

Записаться в кибершколу можно через официальную группу курского отделения Федерации компьютерного спорта в соцсети «ВКонтакте».

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