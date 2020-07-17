Синоптики не прогнозируют ни дождя, ни сильного ветра

Грядущие выходные в Курской области будут тёплыми. В субботу синоптики обещают 9-14ºС ночью и до 26ºС днём. В воскресенье будет ещё чуть теплее: до 15ºС в тёмное время суток и до 27ºС днём.Осадки маловероятны, на небе - переменная облачность. Сильного ветра также не прогнозируют - в пределах 5-10 м/с.