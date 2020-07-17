Анатолий Владимирович Фурсов выступает за устранение неравенства сторон в уголовном процессе
Ежегодно в нашей стране судами рассматривается около 900 тысяч уголовных дел, в которые вовлечены так или иначе оказываются примерно миллион человек.
Анатолий Владимирович Фурсов, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры», утверждает, что российское судопроизводство нуждается в глубоком реформировании. В частности, именно порядок назначения судебных экспертиз должен быть пересмотрен и изменен.
Юрист рассказывает, что зачастую вердикт суда зависит от выводов экспертов. В профессиональном мире, по его словам, есть даже такой термин – «научный приговор», из которого становится понятно, что мнение эксперта зачастую становится определяющим при вынесении решения судьями и присяжными. Проблема же заключается в том, что экспертов всегда приглашают следователи и судьи, следовательно, сама экспертиза почти всегда оказывается на стороне обвинения.
По мнению Анатолия Фурсова, выводы экспертов могут даже перевесить все остальные доказательства в деле. Но равенством между сторонами защиты и обвинения даже не пахнет: «Сторона обвинения и сторона защиты находятся в неравном положении: экспертизы назначаются исключительно по инициативе следствия и суда, а адвокат не может получить постановление на проведение необходимого для защиты исследования. Он имеет право всего лишь привлечь к процессу «специалиста», мнение которого процессуально мало что значит».
Специалист, которого привлекает защита, не наделен такими полномочиями, которые есть у экспертов, приглашенных следователями. Например, эксперты могут знакомиться с материалами дела и запрашивать у суда дополнительные документы и материалы, опрашивать свидетелей и ходатайствовать о привлечении дополнительных экспертов. Что интересно, ни судьи, ни присяжные в большинстве своем не обладают компетенциями для оценки выводов экспертов, поэтому их просто принимают безоговорочно.
Специалист же со стороны защиты может лишь высказывать суждения по вопросам, которые ставят перед ним следователи или адвокаты. Он даже не несет ответственности за ложные заключения, и этот факт дает понять, что специалиста в суде попросту считают «случайным» человеком.
По инициативе известного адвоката Генри Резника на встрече, которую проводил Президент Владимир Путин в конце 2019 года, были даны поручения рассмотреть возможность наделения адвокатов правами по назначению судебных экспертиз. Однако по какой-то причине в этих вопросах до сих пор не произошло никаких значительных сдвигов.
Кроме того, Генри Резник высказал мнение, что в России необходимо создать институт следственных судей, и юрист Анатолий Владимирович Фурсов в этом с ним полностью согласен. Тем более, подобные органы существуют во многих развитых европейских странах, и даже страны Восточной Европы и СНГ уже идут по аналогичному пути.
Следственные судьи должны контролировать всех участников судопроизводства, гарантировать соблюдение принципов состязательности и непредвзятости, а также следить за уровнем формализации, избыточность которой зачастую приводит к значительному затягиванию сроков расследования.
Судебные следователи ранее существовали и в нашей стране, в частности, во времена Российской Империи император Александр IIпровел знаменитую Судебную реформу 1864 года, которая стала настоящей революцией. Предварительное следствие, которое ранее было прерогативой полиции, стало доступно беспристрастным судебным следователям, которые подчинялись лишь палатам уголовного суда. Что-то похожее необходимо внедрить и в современной России.
Анатолий Владимирович Фурсов, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры», подчеркнул, что без уравнивания в правах адвокатов и следователей невозможно построить настоящее гражданское общество. Из-за обвинительного уклона в судопроизводстве защита оказывается ущемленной в правах, а это – одна из причин огромного количества судебных ошибок.
Источник: https://www.kp.ru/daily/27157.5/4255539/