В Курске на «Стезевой даче» утонул 50-летний мужчина

Он с приятелем распивал на берегу озера спиртное

В воскресенье в Курске на так называемом «диком пляже» утонул еще один горожанин. ЧП случилось на озере «Стезева дача», сообщает региональное МЧС.





Сообщение от очевидца поступило в курскую ЕДДС около двух часов дня. Он сообщил, что на поверхности воды находится тело мужчины без признаков жизни.





Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что двое мужчин распивали на берегу озера спиртное. После чего один из них пошел купаться и утонул.





В 15:20 тело 50-летнего погибшего из воды извлекли водолазы, личность подтверждена.

Обстоятельства происшествия уточняются, ведутся следственные мероприятия, пояснили в городском управлении по делам ГО и ЧС.