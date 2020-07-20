Около 44 миллионов рублей будет вложено в развитие внутреннего туризма Курской области

В нынешнем году на эти цели из областного бюджета Курской области выделено 21,6 миллионов

В нынешнем году из областного бюджета Курской области выделено 21,6 миллионов рублей на развитие внутреннего туризма. Такая же сумма заложена на следующий год. Об этом после посещения музея-усадьбы поэта Афанасия Фета сообщил глава региона Роман Старовойт, передает телеканал « ТАКТ».





Роман Старовойт, губернатор Курской области:

«Я очень хочу, чтобы внутренний туризм по-настоящему конкурировал с выездным. Это одна из моих ключевых задач на сегодня. Курская область идеально для этого подходит: здесь небольшие расстояния, красивая природа и мягкий климат, много памятников и истории и культуры».





Губернатор также отметил, что в Курской области сейчас очень не хватает качественной туристической инфраструктуры - стильных и недорогих отелей, кафе, комфортного междугороднего транспорта.