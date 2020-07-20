  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В две курские больницы закупят ангиографы

Современное оборудование поступит в областную больницу и в БСМП

Читайте также

В курскую областную больницу и в больницу скорой медицинской помощи закупят два ангиографа. Как отметил замгубернатора Андрей Белостоцкий, новое оборудование позволит качественно исследовать состояние сосудов пациентов и диагностировать сердечно-сосудистые заболевания.

Таким образом, в Курске будет всего четыре ангионрафа. Они позволят делать до полутора тысяч операций в год - это в два раза больше, чем сейчас. Кроме того, в этом году в региональном сосудистом центре заработали ночные смены, где есть анестезиолог и сосудистый хирург. Теперь, если у человека диагностировали острый инфаркт миокарда, ему сразу же сделают ангиографию и поставят стент. 

К слову, по словам замгубернатора, в планах - реконструкция сосудистого центра. Прежде всего там увеличят количество коек терапии с 6 до 24. На это выделили 41 млн рублей.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

С 1 сентября в Курской области приступят к работе земские учителя

Курское УФАС пытается заставить «ПАТП» вернуть городу муниципальные автобусы и гаражи

Выпавшую из окна 8-го этажа маленькую курянку отправили на лечение в Москву

На курских дорогах установили новые комплексы фотовидеофиксации

Курского убийцу-расчленителя отправили на принудительное лечение

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске