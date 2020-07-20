В две курские больницы закупят ангиографы

Современное оборудование поступит в областную больницу и в БСМП

В курскую областную больницу и в больницу скорой медицинской помощи закупят два ангиографа. Как отметил замгубернатора Андрей Белостоцкий, новое оборудование позволит качественно исследовать состояние сосудов пациентов и диагностировать сердечно-сосудистые заболевания.





Таким образом, в Курске будет всего четыре ангионрафа. Они позволят делать до полутора тысяч операций в год - это в два раза больше, чем сейчас. Кроме того, в этом году в региональном сосудистом центре заработали ночные смены, где есть анестезиолог и сосудистый хирург. Теперь, если у человека диагностировали острый инфаркт миокарда, ему сразу же сделают ангиографию и поставят стент.





К слову, по словам замгубернатора, в планах - реконструкция сосудистого центра. Прежде всего там увеличят количество коек терапии с 6 до 24. На это выделили 41 млн рублей.