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Лента новостей / В регионе

В Курской области за сутки выявлено 32 случая заражения коронавирусом

С учетом выздоровевших, на данный момент болеют чуть больше 1400 курян

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Меньше сотни случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за выходные в Курской области. За предыдущий день - 32. Выписано за последние дни примерно также, около сотни пациентов. С учетом всех выздоровевших (а их сейчас 75 с небольшим процентов от общего числа выявленных случаев заражения), на данный момент болеют чуть больше 1400 курян. Из них в стационарах - 266 человек, на ИВЛ - 15 пациентов. Новых смертей не зафиксировано, их, по данным оперштаба, 49. 

Курские лаборатории провели более 133,5  тысяч тестов на COVID-19 и более 13 тысяч - на антитела к нему.
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