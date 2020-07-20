В Курской области за сутки выявлено 32 случая заражения коронавирусом

С учетом выздоровевших, на данный момент болеют чуть больше 1400 курян

Меньше сотни случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за выходные в Курской области. За предыдущий день - 32. Выписано за последние дни примерно также, около сотни пациентов. С учетом всех выздоровевших (а их сейчас 75 с небольшим процентов от общего числа выявленных случаев заражения), на данный момент болеют чуть больше 1400 курян. Из них в стационарах - 266 человек, на ИВЛ - 15 пациентов. Новых смертей не зафиксировано, их, по данным оперштаба, 49.





Курские лаборатории провели более 133,5 тысяч тестов на COVID-19 и более 13 тысяч - на антитела к нему.