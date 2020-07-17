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Курянам больше не нужно самостоятельно оформлять СНИЛС на детей

Пенсионный фонд сделает все сам и пришлет номер в личный кабинет мамы
Курянам больше не нужно самостоятельно оформлять СНИЛС на детей

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Родителям детей, родившихся с 15 июля 2020 года, больше не нужно самостоятельно оформлять СНИЛС, сообщили в курском Отделении Пенсионного фонда.  

Пенфонд сделает все сам и пришлет номер в личный кабинет мамы. Номер индивидуального лицевого счета малыша оформят автоматически на основании сведений о рождении ребенка, поступивших в информационную систему ПФР из реестра ЗАГС. Затем номер направят в личный кабинет мамы на портале госуслуг. 

Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в СМС, нужно выбрать соответствующие настройки в личном кабинете на портале госуслуг. 

Если же семья усыновила ребенка, то сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, так как необходимые сведения могут предоставить только усыновители. 

Как сообщили в ПФР, только за сутки СНИЛС оформили почти 5,5 тысячам малышей. 

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