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Отец осуждённого за ДТП с пятью погибшими детьми требует от пострадавшего курянина больше полумиллиона компенсации

Жуткая авария, напомним, произошла летом 2017 года возле поселка Щетинка
Отец осуждённого за ДТП с пятью погибшими детьми требует от пострадавшего курянина больше полумиллиона компенсации

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История с ДТП, случившимся летом 2017 года возле поселка Щетинка, получила неожиданное продолжение. Тогда, напомним, на трассе в «Фольксваген Тигуан» врезался «Пежо», в салоне которого было ДЕСЯТЬ человек. Шестеро пассажиров «Пежо» погибли, причём пять из них — дети, а водителя этой машины осудили на пять лет колонии-поселения.

Теперь его отец, житель Белгородской области, обратился с гражданским иском в суд. За смерть 14-летней дочери, которая находилась в салоне «Пежо», он захотел взыскать с 56-летнего водителя «Фольксвагена» (который, к слову, тоже пострадал) 600 тысяч рублей. 

Ленинский райсуд Курска, как ни странно, удовлетворил этот иск. Сейчас курянин оспаривает решение суда. 

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