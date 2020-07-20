ДЕСЯТЬ человек. Шестеро пассажиров «Пежо» погибли, причём пять из них — дети, а водителя этой машины осудили на пять лет колонии-поселения.История с ДТП, случившимся летом 2017 года возле поселка Щетинка, получила неожиданное продолжение. Тогда, напомним, на трассе в «Фольксваген Тигуан» врезался «Пежо», в салоне которого было
Теперь его отец, житель Белгородской области, обратился с гражданским иском в суд. За смерть 14-летней дочери, которая находилась в салоне «Пежо», он захотел взыскать с 56-летнего водителя «Фольксвагена» (который, к слову, тоже пострадал) 600 тысяч рублей.
Ленинский райсуд Курска, как ни странно, удовлетворил этот иск. Сейчас курянин оспаривает решение суда.
Отец осуждённого за ДТП с пятью погибшими детьми требует от пострадавшего курянина больше полумиллиона компенсации
Жуткая авария, напомним, произошла летом 2017 года возле поселка Щетинка