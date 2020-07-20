Курским аграриям ежегодно перед уборочной страдой поставляют около тысячи единиц сельхозтехники и оборудования

На курские поля выехали три тысячи зерноуборочных комбайнов. Все они включились в уборочную страду в этом году благодаря льготным программам, отмечают в региональной администрации.Курским аграриям ежегодно перед уборочной страдой поставляют около тысячи единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму более 3,5 млрд рублей. Сделать это помогают действующие федеральные программы. Например, в рамках постановления Правительства «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» земледельцы могут получить 10-процентную скидку. Только по этой программе в прошлом году поставлено около 500 единиц техники.Также местные сельхозники охотно пользуются льготным лизингом. Техника поставляется сроком до 7 лет со ставкой 3-3,5% годовых и гибкими сезонными графиками платежей.Помимо этого, большой объем техники и оборудования хозяйства Курской области приобретают за счёт заёмных средств в рамках льготного инвестиционного кредитования через уполномоченные банки на выгодных условиях со ставкой до 5% годовых.