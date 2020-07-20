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На сеансах в курских кинотеатрах рядом смогут сидеть только члены одной семьи

В мэрии Курска рассказали, как будут работать муниципальные кинозалы в условиях коронавирусных ограничений
На сеансах в курских кинотеатрах рядом смогут сидеть только члены одной семьи

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Сегодня в Курской области возобновляют свою работу кинотеатры. В мэрии рассказали, как будут работать муниципальные залы. Как уже отмечалось, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.
То есть, залы будут заполняться не больше, чем на половину, во время сеанса между посетителями - дистанция в 1,5 метра, сидеть рядом разрешат только членам одной семьи. 

Между сеансами теперь будут получасовые интервалы - для дезинфекции и проветривания помещения.

Зрителям советуют пользоваться санитайзерами и масками, а при наличии симптомов ОРВИ - остаться дома.

Также в приоритете - бесконтактные способы оплаты или сервисы онлайн бронирования. От наличных денег рекомендуют отказаться.

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