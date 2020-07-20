На сеансах в курских кинотеатрах рядом смогут сидеть только члены одной семьи
В мэрии Курска рассказали, как будут работать муниципальные кинозалы в условиях коронавирусных ограничений
То есть, залы будут заполняться не больше, чем на половину, во время сеанса между посетителями - дистанция в 1,5 метра, сидеть рядом разрешат только членам одной семьи.
Между сеансами теперь будут получасовые интервалы - для дезинфекции и проветривания помещения.
Зрителям советуют пользоваться санитайзерами и масками, а при наличии симптомов ОРВИ - остаться дома.
Также в приоритете - бесконтактные способы оплаты или сервисы онлайн бронирования. От наличных денег рекомендуют отказаться.